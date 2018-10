rbb/Oliver Soos radioBerlin 88,8 | 15.10.2018 | Anke Michel | Bild: rbb/Oliver Soos

Märkisches Viertel - Junge von Baumstück erschlagen - Polizei fahndet nach Täter

15.10.18 | 12:00 Uhr

Bis in die Nacht hat die Polizei an den Balkonen eines Hochhauses in Berlin-Reinickendorf nach Hinweisen zum Tod eines achtjährigen Jungen gesucht. Er ist am Sonntag vom Stück eines Baumes erschlagen worden, das aus dem Haus stürzte. Von wo, ist unklar.

Nachdem ein achtjähriger Junge im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf von einem aus einem Hochhaus stürzenden Baumstumpf erschlagen worden ist, fahndet die Polizei nach dem Täter.



Von welchem Balkon das Stück eines Baumstamms flog und ob es mit Absicht auf den Jungen geworfen wurde, war am Montag noch unklar.

Der Holzstumpf, der im Märkischen Viertel einen achtjährigen Jungen getötet hat. | Bild: rbb Fernsehen

Feuerwehr beleuchtet Fassade

Der Junge war am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Tiefenseer Straße in Reinickendorf von dem rund 40 Zentimeter langen Teil einer zersägten Birke getroffen worden. Der Baumstumpf war aus größerer Höhe aus einem 15-stöckigen Hochhaus gefallen oder geworfen worden. Er traf den Jungen am Kopf und tötete ihn auf der Stelle.



Nach Zeitungsberichten wollte das Kind gerade Fahrrad fahren. Ein weiterer Junge stand demnach direkt neben ihm. Er soll durch das Holzstück an der Hand verletzt worden sein.



Video rbb Fernsehen Abendschau | 14.10.2018 - Kind im Märkischen Viertel ums Leben gekommen

Nachbar: regelmäßig herabstürzende Gegenstände

Am Sonntagabend und bis in die Nacht hinein hatten Experten der Spurensicherung an den Balkonen des Hochhauses nach Hinweisen gesucht. Die Feuerwehr beleuchtete die Fassade, eine Mordkommission ermittelt. Auch ein Staatsanwalt war vor Ort.



Die Polizei hatte den Bereich um den Eingang des Hauses zeitweise abgesperrt. Es wurde ein Sichtschutz errichtet, um die rund 80 zusammengekommenen Nachbarn von der Stelle fernzuhalten. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Angehörigen des Jungen und auch um Polizisten, denen der Anblick des toten Kindes schwer zugesetzt hatte.



Anwohner schilderten dem rbb, es komme regelmäßig vor, dass "ohne Rücksicht auf Verluste" Gegenstände aus Fenstern oder von Balkonen flögen. "Das ist für mich kein Zustand", sagte der Nachbar. Man müsse hier wirklich Angst haben, seine Kinder vor der Türe spielen zu lassen.

Kerzen und Blumen stehen am 15.10.2018 vor dem Hochhaus im Märkischen Viertel. Bild: dpa/Julian Stähle