Geburtenstatistik für Berlin und Brandenburg - Mehr Landjugend und weniger Stadtkinder

31.10.18 | 16:53 Uhr

In Brandenburg wurden deutschlandweit die meisten, in Berlin die wenigsten Kinder geboren: Das besagt die aktuelle Geburtenstatistik. Insgesamt kamen allerdings weniger Kinder zur Welt als im Jahr davor. Ein Wissenschaftler will das noch nicht als Trend bezeichnen.

Die Stadt will keine Kinder. Diese Aussage könnte man aus den aktuellen Geburtenzahlen des Statistischen Bundesamtes lesen. Danach wurden in Brandenburg 2017 im Bundesvergleich die meisten Kinder geboren und in Berlin die wenigsten. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Brandenburg verzeichnete im vergangenen Jahr 1,64 Kinder pro Frau*, Berlin 1,48 und im Bund lag dieser Wert im Schnitt bei 1,57.

Berlin und Brandenburg im Bundestrend

Anders gesagt könnte man diese Zahlen auch so beschreiben: Durchschnittlich bekommen in Deutschlands größter Metropole die Frauen eher weniger Kinder. Im Umland - also in den kleineren Städten und Gemeinden des teilweise sehr dünn besiedelten Brandenburgs - bekommen Frauen im Vergleich dazu deutlich mehr und öfter Kinder. Im Vergleich zu den Vorjahren sanken in beiden Bundesländern die Geburtenzahlen: In Brandenburg (20.337 Kinder) wurden im vergangenen Jahr fast 600 Kinder weniger geboren als 2016, in Berlin (40.160) waren es 1.000 weniger. Damit liegen beide Länder im negativen Bundestrend. Allerdings unterscheiden sich weiter Ost und West: In den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) war 2017 die zusammengefasste Geburtenziffer mit 1,61 Kindern je Frau höher als im Westen Deutschlands (ohne Berlin) mit 1,58. Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Babys betrug bundesweit 31 Jahre, dabei bekommen Ostdeutsche Frauen ihr erstes Kind im Schnitt rund ein Jahr früher als westdeutsche Mütter.

Forscher: Entscheidung für drittes Kind würde Rate steigern

Bundesweit kamen 2017 rund 785.000 Babys zur Welt, etwa 7.000 weniger als im Jahr zuvor. Martin Bujard, Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, nannte diesen Rückgang allerdings eine "unbedeutende Schwankung, die nichts über langfristige Trends" aussage. Wichtiger für die Einschätzung von Trends ist laut Bujard ohnehin ein anderer Wert, nämlich die endgültige Zahl der geborenen Kinder je Frau. Hier lasse sich relativ sicher sagen, dass Frauen des Geburtsjahrganges 1980 im Schnitt rund 1,6 Kinder haben werden, betonte der Fachmann. Unabhängig von dem jüngsten Rückgang der Geburtenzahlen 2017 habe es in den Jahren davor eine Trendwende zu etwas mehr Kindern gegeben, was auch durch familienpolitische Verbesserungen flankiert worden sei. Zwar liege die Geburtenzahl weiter auf relativ niedrigem Niveau, bewege sich aber in etwa im EU-Durchschnitt.



"Die Geburtenrate lässt sich nur schwer steigern, denn dazu müssten sich mehr Familien für ein drittes Kind entscheiden", sagte Bujard. Doch das geschehe nicht, vor allem aus kulturellen Gründen, etwa wegen der "Zwei-Kind-Norm". Die Politik sollte auch nicht versuchen, die Geburtenzahlen zu steuern, sondern "Paaren zu helfen, ihren Familienwunsch umzusetzen", etwa durch weitere Verbesserungen in der Kinderbetreuung oder durch mehr größere Wohnungen.

Italiens Regierung will Kinderreichtum mit Ackerland belohnen

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung ist eine aktuelle Meldung aus Italien interessant. Zur Ankurbelung der Geburtenrate - Italien ist europaweit das Land mit der geringsten Geburtenrate - will Italiens Regierung kinderreiche Familien mit Ackerland belohnen. Der Staat plant laut Medienberichten vom Mittwoch, landwirtschaftliche Flächen für eine Dauer von 20 Jahren an Familien abzutreten, die zwischen 2019 und 2021 ein drittes Kind bekommen. Die von der fremdenfeindlichen Regierungspartei Lega ausgearbeitete Maßnahme sei im Haushaltsentwurf für 2019 enthalten. Dieser war von der EU-Kommission in der vergangenen Woche aufgrund der darin vorgesehenen hohen und fortgesetzten Staatsverschuldung zurückgewiesen worden.



*Die Statistik zählt hier als Referenzwert ausschließlich Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren.