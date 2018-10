Ein Auto hat in Berlin ein vier Jahre altes Mädchen überrollt und schwer verletzt. Der Wagen überfuhr das Kind am Freitag im Stadtteil Gesundbrunnen, nachdem es zwischen geparkten Autos auf die Koloniestraße gelaufen war. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Vierjährige wurde in einer Klinik operiert. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Eine 13-Jährige ist am Freitag ebenfalls von einem Auto in Berlin angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen war am Freitag in der Drakestraße in Lichterfelde hinter einem haltenden Linienbus auf die Straße gelaufen, so die Polizei am Samstag. Die 33 Jahre alte Autofahrerin begann noch zu bremsen, der Wagen erfasste das Mädchen aber dennoch. Mit schweren Kopfverletzungen kam es in eine Klinik.