Ein verurteilter Kindermörder, der sich seit rund 13 Jahren in Berlin in Haft befindet, ist zum siebten Mal für Straftaten im Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen den 29-Jährigen zwei Jahre und drei Monate Haft. Er habe zwei Mitgefangene attackiert und sich der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht, begründeten die Richter am Donnerstag.

Der 29-Jährige hatte im jetzigen Prozess geschwiegen. In Briefen an einen Freund hatte er sich als "Opfer" bezeichnet und geschrieben: "Die wollen mich wegsperren." Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Monate Haft verlangt. Die Verteidigung wollte Freispruch.

Keith M. hatte vor 13 Jahren einen siebenjährigen Jungen aus Mordlust umgebracht. Im April 2018 hatte er die verhängte zehnjährige Jugendstrafe sowie weitere Strafen wegen Gewalt in der Haftanstalt verbüßt. Derzeit sitzt sich Keith M. wegen weiterer Attacken im Gefängnis in Untersuchungshaft.



In der vergangenen Woche hatte eine Jugendstrafkammer im Mordverfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine nachträgliche Sicherungsverwahrung gegen den Mann angeordnet. Er ist in Berlin der erste nach Jugendstrafrecht Verurteilte, gegen den diese Maßnahme verhängt worden ist. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Im nicht öffentlichen Prozess um eine Sicherungsverwahrung sah das Gericht bei dem 29-Jährigen keine wesentliche Besserung bei der Bearbeitung seiner persönlichen Defizite sowie eine mangelhafte Aufarbeitung der Straftat, so eine Gerichtssprecherin. Von ihm gehe nach Prognosen von Gutachtern weiterhin eine hohe Gefahr aus.