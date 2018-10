Im Berliner KitKatClub in Berlin-Mitte ist es offenbar zur Übertragung einer lebensbedrohlichen Hirnhautentzündung gekommen. Daher ruft das Bezirksamt Reinickendorf in einer Mitteilung alle Personen, die am vergangenen Samstag (29. September) in dem Club waren, dazu auf, sofort einen Arzt oder eine Rettungsstelle aufzusuchen.

In dem Fetish-Club in der Köpenicker Straße sei es nach derzeitigen Erkenntnissen zur Übertragung einer bakteriellen Hirnhautentzündung (Meningokokken-Meningitis) gekommen, heißt es in der Mitteilung. Bislang sei bekannt, dass die Meningokokken zu einer der Gruppen A, C, Y, W135 gehören.