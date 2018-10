rbb Audio: Inforadio | 24.10.2018 | Marie Asmussen | Bild: rbb

Vernichten von Nahrungsmitteln - Wenn die Manschnower Gurke kein Modelmaß hat

28.10.18 | 13:38 Uhr

Krumme Möhren, knubbelige Kartoffeln, mickrige Rote Bete – auch in Brandenburg werden Lebensmittel, die für den Handel nicht hübsch genug sind, tonnenweise vernichtet. Doch es geht auch anders. Von Marie Asmussen

Bei der Fontana Gartenbau GmbH im ostbrandenburgischen Manschnow wachsen Tomaten und Gurken unter Glas. Die letzten Gurken sind gerade geerntet, an den Tomatenpflanzen sitzen noch reichlich Früchte, rote und grüne. Draußen auf dem Hof stehen gestapelte Kisten mit aussortierten Tomaten. Manche haben faulige Stellen oder sind aufgeplatzt. Aber viele seien eigentlich in Ordnung, sagt Betriebschef Klaus Henschel und greift sich eine Tomate mit ein paar winzigen Schorfpünktchen auf der Schale: "Man muss das nicht mal abschneiden, man kann sie so essen. Aber sie ist nicht vermarktungsfähig. Wir trauen uns nicht, sie in die Vermarktung zu bringen, denn Reklamationen sind immer negativ für den Produzenten."



Der Preis könnte gedrückt oder schlimmstenfalls die ganze Ware – ohne Bezahlung – zurückgeschickt werden. Was es mit den Minischorfstellen auf sich hat, erklärt der promovierte Gartenbauer Henschel so: Vor einigen Wochen habe die Tomatenpflanze kurzzeitig zu viel Feuchtigkeit abbekommen: "Die oberste Schicht ist etwas geplatzt, verheilt dann wieder. Aber die Frucht soll eben glatt sein, das wird gefordert."



Die Handelsketten wollen gerade Gurken

Weil diese Früchte kleine Narben haben, landen sie auf dem Kompost. Einen Teil der Ernte verkauft Fontana direkt in einem Laden auf dem Betriebsgelände. Die Kunden dort akzeptieren Früchte mit kleinen optischen Macken, Hauptsache die inneren Werte stimmen. Großhändler, die Supermärkte beliefern, wollen dagegen nur perfekt aussehende Ware. Grüne Gurken etwa müssen gerade gewachsen sein. Die berühmt-berüchtigte Gurkennorm der EU hatte - auf Wunsch von Handel und Industrie - für die höchste Güteklasse eine maximale Krümmung von einem Zentimeter auf zehn Zentimeter Gurkenlänge vorgeschrieben. Diese Vorschrift hat Brüssel schon 2009 abgeschafft. Ohne praktische Folgen, sagt Klaus Henschel. Jetzt würden die Normen nicht mehr von der EU vorgegeben, sondern von den großen Handelsketten. Und denen sei man mehr oder weniger ausgeliefert. "Wir sind in einer gewissen Form austauschbar. Wenn die deutsche Tomate nicht da ist, wird 'ne holländische, spanische, marokkanische oder polnische genommen. Deswegen müssen wir ganz exakt arbeiten."

"Wir wollen nicht irgendwo erpressbar sein."

Manche Händler nutzten die Abhängigkeit der Produzenten eiskalt aus, das wisse er aus Erfahrung, sagt Klaus Henschel. Die drohten bei kleinsten Normabweichungen, die ganze Ladung zurück zu schicken – es sei denn, der Produzent gehe deutlich runter mit dem Preis. Auch bei Fontana im Oderbruch habe man so etwas erlebt. Ein Berliner Händler habe angeboten, dem Betrieb regelmäßig Tomaten für den Großmarkt in der Hauptstadt abzunehmen - und zwar richtig viele. Der Mann habe zunächst eine kleine Menge gekauft und sofort bezahlt. Aber gleich die erste große Lieferung habe der Händler wegen angeblicher Mängel reklamiert. Der habe testen wollen, wie weit er gehen kann, sagt Henschel. Sein Unternehmen habe sich auf keine Verhandlungen eingelassen, sondern die komplette Lieferung zurückgeholt. "Die war in Ordnung", sagt Henschel. "Es ging nur darum zu testen, ob der Gärtner eventuell weich wird. Deswegen packen wir diese Schalenfehler auch nicht rein. Wir wollen nicht irgendwo erpressbar sein."

Das Konzept der Rettermärkte

Um Reklamationen zu vermeiden, produzieren Landwirte bewusst Überschuss und sortieren qualitativ gute Ware vorsorglich aus. Am schlimmsten ist das bei Kartoffeln. Wissenschaftler der TU München schätzen, dass in Deutschland fast die Hälfte der Ernte verloren geht, weil viele Speisekartoffeln nicht den Handelsnormen entsprechen. Direktverkauf ab Hof oder auf dem Markt kommt für viele Bauern nicht in Frage, ist zu aufwendig und würde in abgelegenen Regionen mangels Kundschaft auch nichts bringen. Einen – bisher aber noch sehr kleinen – Teil der optisch missratenen Ernte vermarkten Discounter und Supermärkte inzwischen in speziellen Programmen. Seit einigen Jahren engagieren sich auch sogenannte Lebensmittelretter gegen die enorme Verschwendung von Essbarem. Zu ihnen gehört Raphael Fellmer. Der 35-Jährige hat das Start-up-Unternehmen Sirplus gegründet mit inzwischen drei "Rettermärkten" in Berlin. Einer davon ist in der Steglitzer Schloßstraße. In den Regalen liegt Gemüse, das in anderen Läden keine Chance hätte: Broccoli, der schon etwas welk ist, Rote Bete, die zu klein ist, aber "supersüß, lecker bio".



Umdenken anstatt Unterpflügen

Hätten sie die Sirplus-Leute nicht gekauft, wären diese Rote-Bete-Zwerge in der Erde geblieben, genau wie die zum Teil sehr individuell geformten Kartoffeln im Regal darunter, sagt Fellmer. "Weil der Handel sie normalerweise nicht nimmt. Die Landwirte lassen sie auf den Felder oder pflügen sie unter."

Sirplus kauft es den Landwirten über einen Zwischenhändler ab, der auch auf Lebensmittelrettung setzt. Das ist mit einigem Aufwand verbunden, weswegen dieses Bio-Gemüse, trotz der Schönheitsfehler, fast so viel wie im normalen Biomarkt kostet. "Wir müssen unsere Logikstik bezahlen, wollen die Bauern fair bezahlen", sagt Fellmer. Darüberhinaus kauft Sirplus Obst und Gemüse, das teilweise aus der ganzen Welt kommt, im Großmarkt. Dort wird manchmal eine ganze Charge oder Palette aussortiert, nur weil einige Früchte mangelhaft sind. "Auf dem Großmarkt sprechen wir jeden Morgen mit den Händlern und bezahlen einen kleineren Preis, weil wir die auch günstiger anbieten."

Wertschätzung für Essbares

Wer bei Sirplus einkauft, muss flexibel sein. Denn anders als in gängigen Supermärkten gibt es hier nicht immer alles zu kaufen. "Das ist auch ein Konzept, das wir an die Konsumenten weitergeben wollen. Denn die ständige Verfügbarkeit von 10.000 oder 20.000 Produkten in den Läden führt dazu, dass entlang der Wertschöpfungskette Sachen weggeschmissen werden." Was Raphael Fellmer und seine Mitstreiter betreiben, findet auf einem Nischenmarkt statt. "Noch", sagt der engagierte Lebensmittelretter. Er setzt darauf, dass sich die Wertschätzung für Essbares auf Dauer durchsetzen wird – auch für rote Bete und Kartoffeln, die keine Modelmaße haben.

