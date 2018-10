Berlin ehrt Klinikteam in Jerusalem

Die Direktorin des St. Louis-Hospitals in Jerusalem, Monika Düllmann, und ihr Team werden vom Land Berlin mit dem Moses-Mendelssohn-Preis geehrt. Damit würdigt das Preisgericht den Einsatz der Klinikleiterin und ihrer Mitarbeiter für die Verständigung zwischen Personen aus verschiedenen Kulturen und Religionen, wie die Senatskulturverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Das Hospiz, das die Ordensschwester seit 15 Jahren leitet, bietet demnach palliative Medizin für Sterbende, AIDS-Patienten und chronisch Kranke. Es stehe Israelis und Palästinensern, Christen, Juden und Muslimen offen, die hier nach den unterschiedlichen Regeln ihrer Religionen verpflegt würden, aber auch gemeinsam ihre Feste feiern könnten, hieß es weiter.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wird den mit 10.000 Euro dotierten Preis am 5. November im Roten Rathaus übergeben. Die Laudatio wird Dr. Volker Westerbarkey, Präsident der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen halten. Der "Moses-Mendelssohn-Preis zur Förderung der Toleranz gegenüber Andersdenkenden und zwischen den Völkern und Religionen", so der vollständige Name der Auszeichnung, wird alle zwei Jahre vom Land Berlin ausgelobt. Für ihre Arbeit wurde Monika Düllmann unter anderem bereits mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.