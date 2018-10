Bei einem Lkw-Unfall auf der A11 ist am Montagmittag ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war innerhalb einer einspurigen Baustelle ein Laster, der mit Lebensmitteln beladen war, auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Lebensmittel-Lkw eingeklemmt. Nach Angaben der Polizei starb er noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.