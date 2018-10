Bild: ZB

So können Sie sich schützen - LKW-Unfälle - die tonnenschwere Bedrohung auf den Straßen

15.10.18 | 08:03 Uhr

Immer häufiger sind LKW in Berlin und Brandenburg in Unfälle verwickelt: Die Gründe dafür sind vielfältig und die Folgen oft dramatisch. Wie geht man mit den tonnenschweren Gefährten im Straßenverkehr um? Diese Tipps können helfen.

Unfälle, bei denen LKW die Verursacher sind, nehmen drastisch zu. Allein in Brandenburg sind im Jahr 2017 bei LKW-Unfällen 39 Menschen zu Tode gekommen. Knapp 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp Dreiviertel dieser Unfälle wurden von den LKW-Fahrern verursacht. Ein Grund dafür ist die Technisierung in der Kabine: Immer mehr elektronische Hilfsmittel - etwa Tempomaten oder Spurassistenten - erleichtern dem Brummifahrer die Fahrt. Sie sorgen allerdings auch dafür, dass in der Fahrerkabine immer "weniger" zu tun ist: Die Langeweile des Fahrers steigt, die Ablenkungsmomente werden häufiger - mit teils fatalen Folgen.

Mehr zum Thema



Es passiert schnell

Theresa Romer wurde im Frühjahr 2018 in ihrem Auto von einem LKW erfasst. Sie fuhr auf der rechten Spur im zähflüssigen Verkehr - ein LKW zog von links einfach auf ihre Spur, ohne sie überhaupt gesehen zu haben. Der tote Winkel ist bei den modernen Riesen-LKW extrem groß, mehrere Personen oder eben ein ganzes Auto können darin "verschwinden".



Abhilfe leisten könnte der sogenannte Abbiegeassistent - ein elektronischer Sensor, der warnt, wenn sich rechts der Fahrerkabine etwas im toten Winkel befindet. Diese sind allerdings keine Pflicht, und viele Speditionen scheuen die hohen Kosten für die Aufrüstung ihrer Wagen.



Romer hatte Glück: Die junge Frau hupt, macht mit aller Kraft auf sich aufmerksam und kann dem LKW im letzten Augenblick entkommen. Am Ende ist die Fahrerseite eingedrückt, der Außenspiegel fehlt, aber niemand ist zu Schaden gekommen. "Ich hoffe, dass mir das nie wieder passiert. Das wünscht man keinem", so das Fazit der 24-Jährigen.

So können Sie sich schützen

Nicht immer gehen LKW-Unfälle so glimpflich aus: Allein im ersten Halbjahr 2018 gab es in Berlin und Brandenburg 262 Verkehrsunfälle mit LKW, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Für Unfallforscher Siegfried Brockmann gibt es zwei Grundszenarien, bei denen die Begegnung mit dem LKW am gefährlichsten ist: an Ein- und Ausfahrten und an Stau-Enden.



Um einen Unfall mit einem LKW zu vermeiden, sollten Autofahrer (bei einem Stau oder langsam fließendem Verkehr) vermeiden, längere Zeit neben einem LKW zu fahren. Denn je langsamer der LKW fährt, desto länger kann man dann im toten Winkel des LKW verschwinden.



Eine der gefährlichsten Situationen ist das Stau-Ende. Hier ist es wichtig, dass der Autofahrer früh genug erkennt, dass sich ein Stau gebildet hat. Nur dann kann der Fahrer rechtzeitig abbremsen und ausreichend Abstand zum Vordermann halten. Drei Wagenlängen empfiehlt Brockmann. Das Einschalten des Warnblinkers gehört in solchen Situationen genauso dazu wie der häufige Blick in den Rückspiegel.



Sieht man einen LKW ohne deutliches Abbremsen auf sich zu fahren, sollte man versuchen, nach rechts oder nach links auszuweichen. Noch besser ist es, wenn man auf Stau-Enden nicht auf der rechten Spur zufährt, denn dort fahren die LKW am häufigsten - und die Gefahr eines Aufpralls ist am größten.



Eine weitere Gefahrensituation entsteht, wenn man bei Überholvorgängen zwei Laster einschert. Denn dies sorgt für abruptes Abbremsen beim hinteren LKW und so für Risiken für Folgeautos.



Nicht zuletzt gilt: LKW brauchen mehr Platz - und die Fahrer brauchen mehr Zeit, um ihre tonnenschweren Kolosse zu manövrieren. Als PKW-Fahrer sollte man das im Hinterkopf behalten

Elektronische Assistenzsysteme

Moderne LKW haben heutzutage oft Assistenzsysteme eingebaut, so etwa den Notbremsassistent, der die Zeit bis zur Kollision misst und abbremst, sollte der Fahrer nicht reagieren. Ein Zusammenstoß wird dadurch zwar meist nicht verhindert, wohl aber der fast immer tödliche Ausgang.



Der Spurassistent hilft dem Fahrer, in der richtigen Spur zu bleiben. Auch ein Abstandsregeltempomat kann dem Fahrer helfen, Unfällen vorzubeugen. Bei all dem gilt allerdings: Nur wenn die LKW-Fahrer hinreichend auf die Assistenzsysteme geschult werden, können sie auch effektiv eingesetzt werden Und wenn die Systeme eingeschaltet werden. Denn in der Praxis werden diese von den Fahrern oft abgeschaltet - mit teils schlimmen Folgen.

