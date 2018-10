Ein Mann aus Brandenburg hat bei den schweren Überflutungen auf Mallorca ein sieben Jahre altes Mädchen gerettet. Dem Sender RTL sagte Daniel Thielk am Freitag, wie sich die Rettungsaktion abspielte: "Ich habe sie am Arm aus dem reißenden Strom gezogen. Sie wollte mich gar nicht mehr loslassen." Zum Wärmen habe er der Kleinen seinen Pullover gegeben,

das nasse T-Shirt des Mädchens habe er noch und wolle es ihr sobald wie möglich zurückgeben, so der Mann.



Das Mädchen ist die Schwester eines Jungen, der von Rettungskräften noch immer gesucht wird. Hunderte Helfer durchkämmten die Region um den Ort Son Carrió im Gemeindegebiet von Sant Llorenc im Osten der Insel, nachdem dort der Rucksack des Vermissten gefunden worden war, wie spanische Medien berichteten. Die Mutter der beiden Kinder kam Medienangaben zufolge bei den Überflutungen ums Leben.