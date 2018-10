Nachdem ein Einbrecher in Berlin-Kreuzberg einen Mann getötet hat, sucht die Polizei in Berlin jetzt nach Zeugen und fahndet nach dem Täter. Die ermittelnde Mordkommission bitte um Mithilfe, twitterte die Behörde am Montag.

Am Donnerstagabend war der Einbrecher über ein Baugerüst in eine Wohnung in der Alexandrinenstraße in Kreuzberg geklettert. Er stieg in eine Wohnung ein und wurde dort von dem 54 Jahre alten Bewohner überrascht.

Es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der der Bewohner schwer verletzt wurde. Nach einem Bericht der "B.Z." soll er mehrmals mit einem Messer gestochen worden sein. Der 54-Jährige starb am Samstag im Krankenhaus.



Der Angreifer flüchtete nach Polizeiangaben durch das Treppenhaus. Dabei wurde er von Nachbarn gesehen. Der Polizeibeschreibung zufolge war der Einbrecher ein Mann im Alter von Mitte 30, er hat ein schmales Gesicht, dunkles Haar und einen dunklen kurzen Bart. Er trug eine Regen- oder Sportjacke mit einem weißen Streifen auf den Ärmeln sowie eine blaue Baseballmütze.