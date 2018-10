Auf das Bürogebäude eines Energieunternehmens nahe dem Westhafen in Berlin-Charlottenburg ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. Eine politisch motivierte Tat werde nicht ausgeschlossen, der Staatsschutz ermittele, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Gegen 2:20 Uhr am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein Feuer vor der Eingangstür des Bürogebäudes fest. Unbekannte hatten dort einen Autoreifen angezündet. Verletzt wurde niemand. Durch die Hitze wurde das Glas der Tür stark beschädigt, über die genaue Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und weiteren Schaden verhindern.