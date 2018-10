Ob es sich um technisches oder menschliches Versagen handelt, muss noch untersucht werden, teilte die Bundespolizei weiter mit. Einsatzkräfte seien vor Ort, um weitere Hinweise hinsichtlich der Unfallursache zu finden.



Die Rheintalstrecke war nach dem Unfall zwischen 7.00 und 10.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Zug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) fuhr nach dem Unfall in Baden-Württemberg in den Freiburger Hauptbahnhof zurück. Von dort setzten die Reisenden mit anderen Zügen ihre Fahrt in die Schweiz fort.