Im Januar 2014 wurde der 55-jährige Geschäftsmann Saim K. mit mehreren Messerstichen und Schüssen in seiner Wohnung in Berlin-Weding getötet. Knapp fünf Jahre nach dem bis heute ungesühnten Verbrechen steht der mutmaßliche Täter ab Freitag erneut wegen Totschlags vor dem Landgericht. Der angeklagte Engin V., der Ehemann einer Angestellten des Opfers, wurde im September 2014 vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Zwar waren unter anderem etliche DNA-Spuren des heute 47-Jährigen am Tatort gesichert worden. Doch in der Gesamtschau hätten Beweise und Indizien nicht ausgereicht, um den Bekannten des Getöteten zu verurteilen, entschied damals eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts.

Die Leiche Saim K.s wurde von Polizei und Feuerwehr in den Abendstunden des 15. Januar 2014 in seiner Wohnung in der Weddinger Schulstraße entdeckt. Der Körper des zurückgezogen lebenden Mannes war von sieben Messerstichen durchbohrt, drei Kugeln waren auf ihn abgefeuert worden. Eine Mitarbeiterin des Getöteten hatte die Polizei alarmiert, weil K. nicht in seinem Café in der Friedrichstraße erschienen war. Nachbarn berichteten, dass aus der Wohnung des Getöteten am Abend zuvor ein lauter Streit zu hören war. Man habe wohl auch Pistolenschüsse gehört. Zwei Wochen lang hatte eine Mordkommission des Landeskriminalamts Zeugen, Beweise und Indizien ermittelt, bis Engin V. am 31. Januar 2014 verhaftet wurde.

Zuvor war vermutet worden, dass die Ehefrau des Angeklagten und der getötete Café-Betreiber ein Verhältnis hatten. Eifersucht des hintergangenen Ehemannes könne ein Motiv für seine Tat gewesen sein, hatte die Mordkommission gemutmaßt. All das sah das Landgericht im ersten Urteil als nicht erwiesen an. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin entschied der Bundesgerichtshof (BGH) wenige Monate nach dem Freispruch, dass der Fall neu aufgerollt werden muss. Der BGH bemängelte unter anderem, dass "die Beweiswürdigung lückenhaft" gewesen sei.

Der Angeklagte war früher selbst bei Café-Betreiber K. angestellt, bis ihn eine schwere Krankheit arbeitsunfähig machte. Seitdem arbeitete nur noch V.s Ehefrau Hatice* in dem Café in der Friedrichstraße. Die 35-Jährige war auch finanziell beteiligt und eine enge Vertraute Saim K.s gewesen. In einer Notsituation nahm K. sogar ihre Mutter und Schwester zeitweise in seiner Wohnung auf. Hat also V. den Chef seiner Frau getötet, weil er eifersüchtig war und das enge Verhältnis zwischen den beiden nicht ertrug?

Auch Hatices Tochter hatte wohl ein enges Verhältnis zum Chef ihrer Mutter: Einen Tag nach ihrem achten Geburtstag schrieb Saim K. in einer SMS an eine bis heute unbekannte Adressatin im Dezember 2005, dass er "unserem Baby" in seinem neuen Alter "gute, schöne und gesunde Tage" wünsche. Vier Jahre später verfasste K. sein Testament in der Türkei und vermachte der Tochter seiner engsten Mitarbeiterin Hatice sein Vermögen, das aus mehreren hochpreisigen Immobilien bestand.

Trotz dieser Erkenntnisse ist bis heute selbst den Ermittlern verborgen, ob Hatices Tochter vielleicht sogar Saim K.s Kind ist. Ebenso konnte nie aufgeklärt werden, ob Hatice oder ihr angeklagter Ehemann Engin von dem Testament wussten, dass ihre Tochter als alleinige Erbin bedachte. Ob Engin überhaupt eine intime Verbindung zwischen seiner Frau und deren Chef annahm, ist ebenfalls unklar.