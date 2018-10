Bild: imago stock&people

Berlin-Buch - Feuerwehr rettet neun Verletzte bei Hochhausbrand

04.10.18 | 08:03

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Berlin-Buch sind am Mittwochabend neun Bewohner verletzt worden.



Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, brannte eine Wohnung im zehnten Stock. Zwei Erwachsene, drei Jugendliche und vier Kleinkinder wurden von den Einsatzkräften gerettet, alle neun erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.



Das Feuer war in einer Wohnung in einem Haus in der Wolfgang-Heinz-Straße aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Weiterer Brand am Morgen in Marzahn

Glimpflicher ist ein weiterer Brand in Berlin-Marzahn in der Nacht zu Donnerstag abgelaufen. Auch dort hat es in einem Hochhaus gebrannt. Verletzt wurde dort niemand, die Feuerwehr war mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort.



Das Feuer brach in einem Keller in der Ringenwalder Straße aus. Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, brannte Gerümpel. Gefährlicher Rauch habe sich im Treppenhaus ausgebreitet, konnte aber durch Entlüftung beseitigt werden.