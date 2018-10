Ausbleibende Regenfälle führen weiterhin zu Problemen bei der Schiffahrt in Brandenburg. So können auf Oder und Elbe immer noch keine Güterschiffe fahren, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde am Samstag mit.



Die Wasserstände sind seit Monaten konstant auf niedrigem Niveau. Seit dem Frühsommer verkehren auf der Oder wegen ausbleibender Niederschläge keine Schiffe. Ein Anstieg der Pegelstände ist nicht in Sicht, auch weil es in Polen und Tschechien kaum geregnet hat.