Sprengmeister Schwitzke entschärft Blindgänger in Potsdam

Die Bombe ist entschärft, der Sperrkreis aufgehoben: Rund 3.000 Potsdamer können wieder zurück in ihre Wohnungen und auf ihre Arbeitsplätze. Zum dritten Mal in drei Monaten musste in der Potsdamer Innenstadt eine Weltkriegsbombe entschärft werden.