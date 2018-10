Polizeieinsatz in Berlin-Mariendorf

Die Berliner Polizei ist am Dienstag gegen einen Mann vorgegangen, der zuvor in einem Youtube-Film mit einer Waffe hantiert hatte. Ein Spezialeinsatzkommando rückte nach Mariendorf aus, nahm den Mann in Gewahrsam und konfiszierte die Waffe.

"Wer auf Youtube mit einer Waffe droht, bekommt auch mal unerwartet Besuch von unserem SEK", twitterte die Polizei. "Die Waffe haben wir jetzt übrigens."

Der Hinweis auf das Youtube-Video kam nach Angaben der Polizei aus der Bevölkerung.