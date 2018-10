In einer groß angelegten Aktion ist die Polizei gegen den organisierten Drogenhandel in Berlin vorgegangen. Am Montag wurden insgesamt acht Wohnungen in den Stadteilen Prenzlauer Berg, Moabit, Charlottenburg und Treptow durchsucht. Zusätzlich wurden fünf Haftbefehle vollstreckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Landeskriminalamt ermittelte mehrere Monate wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Handels mit Heroin. Die Wohnungen wurden den Angaben zufolge teilweise als sogenannte Bunker für die Drogen benutzt.