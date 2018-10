Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain ein Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei mit Steinen beworfen. Verletzt wurde bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag niemand, wie die Beamten mitteilten. Die Polizisten waren demnach auf Streife, als ihr Wagen von Steinen an der Frontscheibe und auf dem Dach getroffen wurde.

Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU Berlin, nannte den Angriff am Sonntag "widerwärtig und menschenverachtend". Er erwarte von SPD, Linken und Grünen, "dass sie sich mit gleicher Klarheit von linker Gewalt distanzieren wie von rechter Gewalt".



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte am Sonntag, wer mitten in der Stadt einen Stein von einem Dach werfe, könne die genauen Folgen unmöglich abschätzen. Die GDP sei sehr froh, dass den Kollegen "rein äußerlich nichts passiert ist", so GdP-Pressesprecher Benjamin Jendro in einer Mitteilung. "So einen Steineinschlag vergisst man aber nicht so schnell."



Die Rigaer Straße im Stadtteil Friedrichshain ist immer wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. Unbekannte hatten im Frühjahr mehrfach Einsatzfahrzeuge der Polizei mit Steinen beworfen.