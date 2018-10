Bild: imago

Polizei stoppt mehrere Raser in Berlin - Mit Bleifuß und Nummernschild aus Pappe

07.10.18 | 16:37

Die Polizei hat in Berlin am Wochenende gleich mehrere Raser verfolgt. In einem Fall wurden zwei Insassen eines Wagens leicht verletzt, als sie auf ein anderes Auto prallten, wie die Polizei mitteilte. Zweimal wurde ein Führerschein beschlagnahmt, und einer der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis.



Kennzeichen selber gebastelt

Im Stadtteil Schöneberg war Zivilfahndern in der Nacht zum Samstag ein Auto aufgefallen, weil daran selbstgeschriebene Kennzeichen aus Pappe angebracht waren. Die Beamten forderten den Fahrer in der Potsdamer Straße zum Anhalten auf - der Mann gab jedoch Gas und raste durch mehrere Straßen. In der Straße An der Urania wechselte er mit seinem Wagen den Fahrstreifen nach rechts und prallte gegen das dort fahrende Polizeizivilfahrzeug. Dann steuerte er nach links und prallte gegen einen Funkwagen, der zur Verstärkung hinzugekommen war. Wenig später stieß der flüchtende Wagen erneut gegen dieses Polizeiauto. Dann fuhr er auf einen geparkten Pkw auf. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der 25-Jährige hat den Angaben zufolge keinen Führerschein. Zudem stand er laut Polizei offensichtlich unter Drogeneinfluss. Der Wagen war stillgelegt und nicht versichert. Der Mann wurde nach Aufnahme seiner Daten und einer Blutentnahme wieder entlassen.



Flucht endet schmerzhaft

Ebenfalls in Schöneberg fiel einer Zivilstreife am Samstagabend ein schnell fahrender Wagen auf. Die Beamten folgten dem Auto und stoppten hinter ihm an einer roten Ampel in der Haupt-/ Ecke Rubensstraße. Der Fahrer trat aufs Gaspedal, überfuhr mehrere rote Ampeln und beschleunigte immer wieder. Später verlor auch er die Kontrolle über den Wagen und prallte auf ein geparktes Auto. Der 21-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er und eine 16 Jahre alte Beifahrerin klagten über Schmerzen und wurden für eine ambulante Behandlung zunächst in eine Klinik gebracht.

Vom Raser zum Fußgänger

Am Samstagabend fiel einer Zivilstreife ein 20-Jähriger auf, der mit seinem im Tiergartentunnel sehr schnell unterwegs war. Der Mann am Steuer wechselte immer wieder die Fahrstreifen, so dass andere Fahrer bremsen mussten. An der Einfahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs konnte das Auto gestoppt werden - Wagen und Fahrerlaubnis wurden beschlagnahmt. Der Mann und seine drei Mitfahrer konnten schließlich "ihre Wege zu Fuß fortsetzen", so die Polizei.