Bild: dpa/Lothar Steiner

Prozess um Sperrmüll-Abzocke - Tausende Euro fürs Entsorgen von alten Möbelstücken

15.10.18 | 18:59 Uhr

Wer in Berlin seinen Sperrmüll loswerden will, gerät nicht selten in die Hände von Betrügern - und die verlangen am Ende dann Wucherpreise. Die Masche funktioniert erstaunlich häufig. Jetzt muss sich einer der mutmaßlichen Betrüger vor Gericht verantworten. Von Ulf Morling

3.000 Euro sollte ein betagterr Herr aus Lankwitz im Februar 2016 für die Entsorgung von drei Möbelstücken zahlen. In einem anderen Fall - einer Wohnungsauflösung - sollten 1.500 Euro fällig werden. Und wenn die Opfer gegen die - laut Anklage völlig überhöhten - Preise protestierten, sollen sich bis zu zehn Tagelöhner um die Senioren aufgebaut haben, um sie einzuschüchtern. Wegen gewerbsmäßigen Betruges und Wuchers muss sich der 38-jährige Bugra G., ab Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Wucher und Erpressung

Acht Mal soll der Angeklagte als Vorarbeiter einer Reinickendorfer Sperrmüllentsorgungsfirma Kunden mit Wucherpreisen betrogen haben. Dabei habe er laut Staatsanwaltschaft in einigen Fällen auch das hohe Alter der Auftraggeber ausgenutzt. Aber auch Jüngere sollen sich der erpresserischen Masche des Angeklagten gefügt haben: Wenn Kunden nicht zahlen wollten, wurde mitunter gedroht, den Sperrmüll auf der Straße stehen zu lassen, berichten Zeugen. Spätestens dann sollen die mutmaßlichen Opfer Wucherpreise gezahlt haben. Weil der Entrümpler seine Kunden teilweise unter Druck gesetzt haben soll, wird ihm jetzt von der Staatsanwaltschaft auch in einem Fall Erpressung vorgeworfen.

Ein Senior alarmierte die Polizei

Helmut B. [Name von der Redaktion geändert] hatte telefonisch die Reinickendorfer Sperrmüllfirma kontaktiert. Für ein Klappsofa, eine Eckcouch und einen kleinen Fernsehtisch hatte der betagte Senior keine Verwendung mehr und wollte sie loswerden. Dafür hatte er die Sperrmüllfirma beauftragt, in der der Angeklagte Vorarbeiter sein soll. Mit sieben Tagelöhnern, die kein Wort Deutsch sprachen, war G. am 3. Februar 2016 bei dem Senior in Lankwitz vorgefahren. Am Telefon war dem Rentner ein Preis genannt worden, dem er zugestimmt habe: 2,39 Euro pro Kubikmeter Sperrmüll sollte die Abfuhr seiner alten Möbel kosten. Knapp fünf Kubikmeter mussten die Sperrmüllentsorger auf ihren LKW laden, schätzte später die Polizei. Doch als alles aufgeladen war, habe der Angeklagte plötzlich viel mehr Geld verlangt: 3.000 Euro habe er zahlen sollen, statt der am Telefon zuvor ausgehandelten knapp zwölf Euro, so der über 80-jährige Helmut B. Als er protestierte, habe ihm der Angeklagte gesagt, dass er sich verhört haben müsse: Der Kubikmeterpreis liege bei 239 Euro. Helmut B. soll eingeschüchtert und schweren Herzens 2.000 Euro in bar angezahlt haben, die restlichen 1.000 Euro sollte er am nächsten Tag begleichen. Doch der Senior alarmierte die Polizei. Die Täter tauchten nie mehr auf.

Immer ein Vielfaches des Vereinbarten abkassiert

In allen Fällen von September 2015 bis Juni 2016 soll Bugra G. ein Vielfaches des mit den Kunden verabredeten Preises für die Abfuhr von Sperrmüll verlangt haben. Laut Staatsanwaltschaft zahlte ein Franzose aus Berlin-Prenzlauer Berg für den Abtransport zweier einfacher Holzregale, eines hölzernen Bettgestells und eines Geschirrspülers 1.000 statt 70 Euro. Die Sperrmüllentsorger hätten dies damit begründet, dass das Holz verbrannt werden müsse und deshalb noch eine hohe Umweltsteuer fällig sei.

In einem weiteren Fall im Mai 2016 sollen 105 Euro für den Abtransport von drei Kubikmetern Sperrmüll vereinbart worden sein. Der angeklagte Vorarbeiter der Müllentsorgungsfirma soll aber 535 Euro verlangt haben, weil es sich angeblich um weit mehr als die verabredete Menge gehandelt habe. Mit lauter und bedrohlicher Stimme soll Bugra G. auf die Auftraggeberin eingeredet haben. Verängstigt und eingeschüchtert soll auch diese Kundin schließlich gezahlt haben.

Mehr als das Siebenfache für Entsorgung gezahlt

Der höchste Betrag in Höhe von 6.500 Euro für den Abtransport von Sperrmüll soll im November 2015 in Friedrichshain gezahlt worden sein. Das mutmaßliche Opfer des Angeklagten hatte mehrere Kostenvoranschläge für die Entsorgung von Brandschutt eingeholt, und die Firma des Angeklagten sagte ihm einen Preis von etwa 900 Euro zu.



Am Abholtag hatte die laut Ermittlern völlig überforderte und hilflose Seniorin 6.500 Euro gezahlt. Bugra G. soll einen seiner Männer dazu abgestellt haben, mit der Kundin zur Bank zu fahren, um den Gesamtbetrag auf einen Schlag zu erhalten. Die hohen Kosten für die Müllentsorgung seien damit begründet worden, dass die zehn Tagelöhner beim Verladen des Schutts spezielle Schutzausrüstung tragen und danach vom Gesundheitsamt untersucht werden müssten. Bei der Berliner Stadtreinigung, so die Staatsanwaltschaft, wären für den Abtransport Kosten von 1.000 Euro angefallen.

Manchmal geben die Betrüger vor, für die BSR zu arbeiten

Das Landeskriminalamt (LKA) Berlin warnt immer wieder vor Sperrmüll-Betrügern. Zuletzt waren im Mai 2017 Banden in Berlin unterwegs, die es auch darauf anlegten, mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) verwechselt zu werden. Oft trügen die Betrüger ähnlich orange Arbeitskleidung wie die BSR-Mitarbeiter, so das LKA. Die Betrugsfirmen böten zwar an, Sperrmüll schnell und preiswert zu entsorgen. Bei der Abholung würde dann aber oft ein Vielfaches des vereinbarten Preises verlangt. Nach einer rbb-Recherche ermittelte im letzten Jahr das LKA über 100 Fälle von Sperrmüll- Betrügern. Die Dunkelziffer sei allerdings deutlich höher. Die meisten Fälle würden von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil die Täter nicht bekannt sind oder ins Ausland flüchteten. Auch die BSR warnt immer wieder vor Müllbetrügern, die mit Internetseiten auftreten, die der der Stadtreinigung manchmal täuschend ähnlich sähen. Doch während bei der BSR im Spartarif bis fünf Kubikmeter Sperrmüll 50 Euro kosteten, vereinbarten die Betrüger zwar am Telefon einen mitunter niedrigereren Betrag. Wenn es aber ans Bezahlen gehe, würden Phantasiepreise verlangt.

Es trifft vor allem ätere Leute

Bugra G. soll in acht Fällen als Sperrmüll- Betrüger in Berlin unterwegs gewesen sein. Mit seinem forschen Auftreten und durch die Begleitung von Tagelöhnern soll er es laut Staatsanwaltschaft in den angeklagten Fällen immer geschafft haben, die vornehmlich älteren Leute mit Wucherpreisen zu betrügen. Wenn die Opfer allerdings misstrauisch wurden und die Polizei alarmierten, hatte das nicht immer Erfolg: Als eines der mutmaßlichen Opfer im Mai 2016 den völlig überhöhten Preis für die Müllentsorgung nicht zahlen wollte, soll ihm gedroht worden sein, alles wieder auf der Straße abzuladen. Daraufhin kontaktiert die Kundin des mutmaßlichen Müllbetrügers telefonisch die Polizei. Der Beamte soll sie am Telefon mit der Begründung abgewiesen haben, dass es sich bei Problemen mit der Sperrmüllfirma um eine zivilrechtliche Angelegenheit handele. Die Polizei sei dafür nicht zuständig. Zwei Prozesstage sind für den Prozess um Sperrmüll-Abzocke vorgesehen. Am 31. Oktober soll das Urteil gesprochen werden.

Sendung: Inforadio, 16.10.2018, 09:15 Uhr