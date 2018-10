Bild: rbb/Ulf Morling

Prozessbeginn am Berliner Landgericht - 34-Jähriger erneut wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

03.10.18 | 14:34 Uhr

Ein einschlägig vorbestrafter Mann steht erneut wegen Kindesmissbrauchs in Berlin vor Gericht. Zum Prozessauftakt kam der 34-Jährige als freier Mann, denn er musste zu lange auf seine Verhandlung warten - und kam deshalb aus der Untersuchungshaft frei. Von Ulf Morling

Schon vor Beginn des Prozesses am Dienstag gibt es auf dem Gerichtsflur kaum fassbare Szenen: Der Angeklagte, der mehrerer Verbrechen beschuldigt ist, wartet als freier Mann mit seiner Mutter auf den Prozessbeginn am Berliner Landgericht. Dabei ist der 34-jährige R. erneut rückfällig geworden. Bereits 2015 war er zu einem Jahr und zwei Monaten wegen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Nun drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. In gehörigen Abstand zum Angeklagten warten zwei Frauen ebenfalls darauf, dass der Prozess beginnt: es sind zwei Mütter, deren Kinder von R. missbraucht worden sein sollen. Sie treten als Nebenklägerinnen auf. Den Angeklagten lassen die Frauen nicht aus den Augen und betrachten ihn argwöhnisch aus der Ferne. Sie haben kein Verständnis dafür, dass der Täter nicht hinter Schloss und Riegel sitzt.

Jungen über Facebook-Gruppe kennengelernt

In einem Jahr soll sich der Angeklagte an drei Kindern im Alter von elf bis 14 Jahren vergangen haben. Über eine Facebook-Gruppe hatte der angeklagte Schrotthändler Kontakt zu Jungen geknüpft und sich mit ihnen getroffen. Für das Erledigen kleiner Aufträge wie Autowaschen zahlte er ihnen 20 Euro.

§ 176 § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern (1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

Später zahlte er für Nacktvideos oder nahm die Kinder mit in Hotel, Pension oder seinen Lieferwagen. Vor der Treptower S-Bahnstation Grünbergallee geschahen hinter den getönten Scheiben seines Autos mehrere der angeklagten Verbrechen an den Kindern, die R. auch einräumt. Laut Anklage liegt Missbrauch in zehn Fällen vor.



Täter in Freiheit

Am 14. Februar 2018 war der eingeschlägig Vorbestrafte festgenommen worden und hatte seine Taten bereits gestanden. Knapp vier Monate später war die Anklage der Staatsanwaltschaft fertig. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft wird durch Beschluss des Kammergerichts R. in die Freiheit entlassen. Die Untersuchungshaft habe zu lange gedauert, ist unter anderem die Begründung der Richter. Laut Strafprozessordnung beträgt die maximale Dauer der Untersuchungshaft sechs Monate. Länger darf ein Beschuldigter nur in Haft gehalten werden, wenn es besondere Schwierigkeiten bei den Ermittlungen gibt. Das Kammergericht hatte eigentlich entschieden, dass der Fall, insbesondere wegen des Geständnisses des Täters und bestätigenden Zeugenaussagen, eine Freilassung nicht zulasse. Letztlich wurde er aber doch auf freien Fuß gesetzt: Grund für die Entlassung des Angeklagten am 18. August ist, dass der Beginn des Prozesses sich wegen Richtermangels bis nach Ablauf der höchstens sechsmonatigen Untersuchungshaft für den Angeklagten hinzog.

Zum Prozessauftakt am Dienstag berichtet der Angeklagte, wie die Treffen mit den Jungen abliefen. Als die beiden im Gerichtssaal dem Angeklagten gegenüber sitzenden Mütter das hören, steht ihnen der Zorn ins Gesicht geschrieben. Doch R. fährt fort, die Kinder hätten sich gefreut, einen erwachsenen Freund zu haben, der ihnen auch einmal Alkohol kauft. An anderer Stelle entschuldigt sich R. für seine Taten: Er sei ein erwachsener Mann und wolle die Verantwortung übernehmen.

Großer Bruder entdeckt Missbrauch

Der Missbrauch kam ans Licht, als der Bruder eines elfjährigen Opfers auf dessen Smartphone ein kinderpornografisches Video entdeckt. Auf das Video angesprochen, bricht der Elfjährige zusammen. Endlich sei es heraus, soll der Junge gesagt haben. Seine Mutter erfährt alles und R. wird angezeigt. Seit der Prozess gegen den Täter terminiert ist, ist der inzwischen 12-Jährige wieder tief verstört. "Ihm geht es gar nicht gut", sagt seine Mutter. Eine zeitnahe Therapie über das Jugendamt zu bekommen, sei aussichtslos. "Gut, dass wir eine Familie sind, die zusammenhält, komme, was wolle."

Täter hat selbst acht Kinder

Er habe schon oft an Selbstmord gedacht, so der Angeklagte am Rande des Prozesses dem rbb. Er habe alles verloren: nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe habe ihn seine Frau verlassen, und fünf der gemeinsamen acht Kinder mitgenommen. Sie sei mit seinem besten Freund, der neun Jahre jünger sei als sie, durchgebrannt. Seine ganze Familie habe ihn verstoßen. Nur die drei ältesten Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen im Alter von 15, 13 und 7 Jahren hielten zu ihm. Sie wohnten bei ihm und seien sein Ein und Alles. "Ich bin selbst als Kind missbraucht worden", sagt R. und beginnt zu weinen. "Meine Kinder sollen nicht dasselbe Schicksal erleiden wie ich." Er hoffe, vielleicht in fünf Jahren auch seine anderen Kinder wiedersehen zu dürfen.

Vier weitere Verhandlungstage sind für den Prozess gegen R. vorgesehen. Es werden Kinder vernommen, Geschwister und Polizeizeugen. Das Urteil soll voraussichtlich am 22. Oktober gesprochen werden.