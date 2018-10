Tausende Euro soll ein Mann aus Berlin für die Entsorgung alter Möbelstücke verlangt haben, entgegen vorheriger Absprachen. Im Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Wuchers hat der Angeklagte nun ein Geständnis abgelegt - und entgeht so womöglich einer Haftstrafe.

Ein wegen Betrugs und Wucher bei der Entsorgung von Sperrmüll angeklagter Mann hat zu Beginn seines Prozesses in Berlin ein Geständnis abgelegt. Er habe als Vorarbeiter einer Firma von Kunden viel zu hohe Preise gefordert, gab der 38-Jährige am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten zu.

Vor allem ältere Menschen seien getäuscht und eingeschüchtert worden. Weil er durch Provisionen an den Erlösen beteiligt war, habe er versucht, "die Preise mit unwahren Behauptungen so weit wie möglich in die Höhe zu treiben". Zu seinen Hintermännern schwieg er.