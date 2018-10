In dem neuen Prozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen kommt es nicht zu einem Deal zwischen dem Angeklagten und der Strafkammer.



Der Vorsitzende Richter am Landgericht Potsdam hatte dem 31-Jährigen ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider, der vor gut drei Jahren eine Turnhalle angezündet haben soll, eine mildere Strafe von sieben Jahren Haft geboten. Die Voraussetzung für den Deal: ein Geständnis.