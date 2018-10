Vier Monate nach seiner Verhaftung erklärte der 58-Jährige am Montag vor dem Landgericht, er habe die Prügelei in der Autowerkstatt aber nicht begonnen und kein Geld erpressen wollen. Bei dem Streit sei es um einen Satz Sommerreifen gegangen, der von der Lebensgefährtin des Ex-Rockers in der Autowerkstatt in der Nähe des Ku'damms eingelagert worden war. Doch die hochwertigen Reifen samt Felgen für einen VW Passat waren wohl nicht mehr auffindbar.

Laut Anklage hatte das Paar vom 41-jährigen Werkstattbesitzer eine Zahlung in Höhe von 8.000 Euro verlangt, weil der zum Wagen der Frau gehörende Reifensatz vertauscht worden sei. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten sie auf ihre Verbindung zu einer Rockergruppierung hingewiesen. Schließlich habe der 58-Jährige den Geschädigten mit der Faust sowie mit einem Metallhocker und einer Stehlampe attackiert. Die Frau soll den 41-Jährigen am Aufstehen gehindert haben.