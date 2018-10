Im März in Berlin festgenommen

Erst als eine Reihe alter Kriminalfälle mithilfe neuer Methoden wieder aufgerollt wurde, führten die Spuren zu einem Lkw-Fahrer aus Berlin-Reinickendorf. Im März dieses Jahres wurde der Mann festgenommen, und legte ein Geständnis ab. Am Dienstag begann nun der Prozess vor dem Thüringer Landgericht.

Fast drei Jahrzehnte war dieser Fall ungelöst: 1991 verschwand die damals zehnjährige Stephanie spurlos aus einem Park in Weimar. Tage später entdeckten Kinder ihre Leiche unterhalb der sogenannten Teufelstalbrücke, einer Autobahnbrücke an der A4 nahe dem Hermsdorfer Kreuz.

Mutmaßlicher Mörder einer Zehnjährigen in Berlin gefasst

27 Jahre nach der Tat in Thüringen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Zehnjährige Ende August 1991 von der Teufelstalbrücke der A4 zwischen Gera und Jena gestoßen zu haben. Zuvor soll er das Kind aus dem Weimarer Goethepark gelockt haben, um sich an ihm zu vergehen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Mord aus, mit dem der Angeklagte den Missbrauch vertuschen und einer Strafverfolgung entgehen wollte.

Der 66-Jährige, der ursprünglich aus dem Raum Weimar stammt, sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Er ist wegen Missbrauchs an Kindern vorbestraft. Als ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des Mannes in Berlin-Reinickendorf stürmte, soll er Polizisten mit einer Eisenstange angegriffen haben.

Auf einer Pressekonferenz einige Tage später nannte die Polizei Details zur Ermittlungsarbeit. Demnach gestand der Angeklagte die Tötung Stephanies bei einer ersten Vernehmung unmittelbar nach seiner Festnahme.