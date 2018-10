Vorfall in Berlin-Kreuzberg

Weil er mit seinem Taxi einen randalierenden Mann absichtlich angefahren haben soll, steht ein 52-Jähriger seit Montag vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf Totschlag, denn der Geschädigte erlag neun Tage nach dem Zwischenfall seinen Verletzungen.

Der Angeklagte bestritt am ersten Verhandlungstag am Montag, dass er den Mann absichtlich angefahren hatte. Der Geschädigte sei auf sein Auto zugelaufen und habe gegen den Wagen geschlagen, erklärte der Angeklagte vor dem Landgericht. Nach mehrmaligem Zurücksetzen sei er "in Panik" auf den Mann zugerollt und habe gehofft, dass dieser zur Seite springen würde. Der 31-Jährige prallte jedoch gegen die Frontscheibe.