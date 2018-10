Ein Fahrradfahrer hat einen Berliner Busfahrer angegriffen und leicht verletzt. Der 30-jährige Mann habe sich am Dienstagabend in Weißensee von dem Bus abgedrängt gefühlt und sei daraufhin an der Haltestelle Indira-Gandhi-Straße auf den Fahrer losgestürmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Radfahrer hob den 44-jährigen Busfahrer aus dessen Sitz und drückte ihn gegen das Seitenfenster. Den alarmierten Polizisten sagte der Radfahrer, der Bus sei zuvor so dicht an ihm vorbeigefahren, dass er absteigen musste. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, gegen den Busfahrer wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr.