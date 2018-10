Eine Straßenbahn hat in Potsdam einen Radfahrer nach einem Zusammenstoß mitgeschleift und schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag in der Zeppelinstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 45-jähriger Radfahrer habe die Straße in Richtung Feuerbachstraße überqueren wollen, als er von einer Richtung Luisenplatz querenden Tram erfasst wurde. Der Mann stürzte und wurde nach Polizeiangaben zehn Meter mitgeschleift, ehe die Straßenbahn zum Stillstand kam.



Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei übernommen.