Eine 60-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Kaulsdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie am frühen Donnerstagmorgen auf dem Radweg entlang der Wernerstraße unterwegs, als sie der von links einbiegende Wagen an der Heinrich-Grüber-Straße erfasste. Die Frau stürzte und kam mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.