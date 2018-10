Bundespolizisten haben am Wochenende in Berlin einen Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Fahrgäste in der S-Bahn mit einer Halloween-Requisite angegriffen und mit Fäusten geschlagen hatte.

Am Sonntagmorgen fuhren die späteren Opfer der Polizei zufolge in einer S-Bahn Richtung Spandau. Die zwei Amerikaner und der Italiener unterhielten sich auf Englisch, als ein Mann, der am Ostbahnhof in die S-Bahn stieg, sie zunächst verbal provozierte.