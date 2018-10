Die Jäger in Brandenburg haben in der zu Ende gegangenen Jagdsaison mit knapp 90.000 geschossenen Wildschweinen einen neuen Höchststand erreicht. Jedes zweite erlegte Schalenwild - dazu gehören auch Rot-, Dam- und Rehwild - sei ein Wildschwein, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit. Das habe es im Land noch niegegeben. Angesichts des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Belgien werden Wildschweine weiter intensiv bejagt, um die Seuche zu verhindern.