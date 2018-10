Weichenstörung in Westend

Die Berliner Ringbahn ist am Freitagmorgen zwischen Westend und Beusselstraße unterbrochen worden, wegen einer Weichenstörung in Westend. Fahrgäste drängten sich an den Bahnsteigen, weil die Züge der Linien S41, 42 und 46 zu spät und unregelmäßig fuhren.

In Westend mussten die Passagiere in beiden Richtungen umsteigen, zwischen Wedding und Halensee fuhren die Züge nur im Zehn-Minuten-Takt. Die S46 fuhr außerplanmäßig nur zwischen Charlottenburg und Königs Wusterhausen.