Oduktionsergebnis nach Tod vor Lokal - Frau in Gesundbrunnen wurde erschossen

28.10.18 | 12:54 Uhr

Gewaltausbruch in Berlin-Gesundbrunnen: In und vor einem Café geraten mehrere Menschen in Streit, gehen teils mit Waffen brutal aufeinander los. Dabei kommt eine Frau ums Leben. Neben vielen offenen Fragen ist eins nun klar: Die Frau wurde erschossen.

Die am Samstag bei einem Streit in Berlin-Gesundbrunnen getötete Frau ist an einer Schussverletzung gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren Unbekannten in einem Lokal in der Prinzenallee war zudem ein Mann schwer verletzt worden. Zu seinen Verletzungen und seinem Zustand war zunächst nichts bekannt.

Bericht: Illegale Pokerrunde im Hinterzimmer

Nach einem Bericht der "B.Z." (Sonntag) soll dem Gewaltausbruch eine illegale Pokerrunde im Hinterzimmer vorangegangen sein, der Streit entzündete sich demnach an einem verlorenen Wetteinsatz. Dazu sowie zu Berichten, dass es einen Bezug zum Rockermilieu gebe, machte die Polizei keine Angaben. Die Beteiligten gingen laut Polizei mit Hämmern, Äxten und Baseballschlägern aufeinander los. Zeugen hatten auch von Schussgeräuschen berichtet. Die 23 Jahre alte Frau war schwer verletzt vor dem Lokal gefunden worden und starb wenig später im Krankenhaus.

Gewaltausbrüche in der Prinzenallee häufen sich

Vorfälle in der Gegend um die Prinzenallee und die Soldiner Straße haben die Polizei in den vergagenen Monaten schon häufiger beschäftigt. Im Oktober 2017 etwa schoss in der Prinzenallee ein 50-Jähriger mehrfach auf einen 30-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Im Juli dieses Jahres feuerten Unbekannte mehrere Schüsse auf ein Lokal ab.