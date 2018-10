In Berlin-Gesundbrunnen hat es in der Nacht zu Samstag eine tödliche Auseinandersetzung gegeben. Eine Frau stirbt, ein Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen gingen die Beteiligten brutal aufeinander los.

In Berlin-Gesundbrunnen ist in der Nacht zu Samstag eine Frau nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Samstagmorgen sagte, wurde die 23-Jährige schwer verletzt vor einem Lokal gefunden. Später starb sie an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Ein schwerverletzter 39 Jahre alter Mann werde noch behandelt.