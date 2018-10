Die Stiftung Warentest hat fünf sogenannte Kinder-Spielschleime verschiedener Hersteller getestet und darin viel zu hohe Anteile von Borsäure entdeckt. Borsäure ist in größerer Konzentration gesundheitsschädlich. Das teilten Verbraucherschützer am Montag mit. Die Wissenschaftler argumentierten, die Produkte hätten so nicht verkauft werden dürfen.



Gelange zu viel Bor in den Körper, könne es akut etwa Irritationen, Durchfall, Erbrechen und Krämpfe hervorrufen, heißt es in der Mitteilung der Warentester. In Tierversuchen beeinträchtigte Borsäure etwa die Fruchtbarkeit und die Embryonalentwicklung. Flüssiges oder haftendes Spielzeug darf daher nicht mehr als 300 Milligramm Bor pro Kilogramm freisetzen. Diesen Grenzwert reißen alle fünf exemplarisch getesteten Schleime deutlich.