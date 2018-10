Bei einer Prügelei am Rande einer Feier von Fans des schottischen Fußballclubs Celtic Glasgow in der Oranienstraße ist ein Fan am Mittwochabend leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann bei der Auseinandersetzung nahe dem Club SO36 eine Platzwunde. Acht Personen seien festgenommen und nach Aufnahme ihrer Personalien wieder entlassen worden. Gegen sie werde wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Britische Fans des Clubs Celtic Glasgow hätten in Erwartung des Europa-League-Spiels Glasgows bei RB in Leipzig am Vorabend der Begegnung in Berlin im SO36 gefeiert, hieß es. Dort habe der Club mit dem Motto geworben "Berlin Calling - Nein zu RB!". Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem "großen Aufgebot" im Einsatz.