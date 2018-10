Wer die kurzen Hosen und T-Shirts schon in den Schrank geräumt hat, muss noch einmal umdisponieren. Der Sommer kommt nämlich nach Berlin und Brandenburg zurück. Was Sonnenhungrige erfreut, hält der Metorologe für eine "anormale Wetterlage".

Die Winterjacke und die Mütze können noch einmal zurück in den Schrank geräumt werden: Sowohl am Freitag und Samstag dieser Woche als auch in der kommenden Woche wird es in der Region noch einmal sommerlich warm.

Bereits am Samstag soll es wieder bis zu 25 Grad warm werden in Berlin und Brandenburg. "Es kommt das, was wir Altweibersommer nennen", konkretisiert Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner gegenüber rbb|24. Der sei von Ende September bis Anfang Oktober zu erwarten. Die Normaltemperaturen, so Büttner, lägen sonst bei 13 bis maximal 16 Grad. "Und die werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall toppen."