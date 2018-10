Weil er bei der Entsorgung von Sperrmüll in Berlin vor allem Senioren getäuscht, unter Druck gesetzt und abgezockt hatte, ist ein 38-Jähriger zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der geständige Angeklagte habe sich des Wuchers in neun Fällen sowie des Betrugs und der Erpressung schuldig gemacht, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Dienstag. Zudem ordneten die Richter die Einziehung von knapp 18.000 Euro als Wertersatz an.