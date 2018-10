Das rund vier Wochen alte Nashorn-Jungtier im Berliner Zoo hat jetzt einen Namen. Aus mehreren Hundert Vorschlägen sei "Maisha" ausgewählt worden, gab der Zoo am Freitag bekannt. Der Name komme aus der ostafrikanischen Sprache Suaheli und bedeute "Leben".

Das Spitzmaulnashorn-Weibchen habe sich gut entwickelt und wiege inzwischen etwa 50 Kilogramm - doppelt so viel wie bei der Geburt. In den Wintermonaten werde Maisha witterungsbedingt meist nur stundenweise in der Außenanlage zu sehen sein, so der Zoo.