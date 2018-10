Über 20 Grad im Oktober - und weiter kein Regen in Sicht. Die anhaltende Trockenheit hat dazu geführt, dass bald auch die Schifffahrt auf der Spree eingestellt werden könnte. Seit Wochen wird Wasser aus den großen Talsperren in Brandenburg und Sachsen abgelassen, um den Wasserstand zu stabilisieren. Doch auch diese Reserven gehen zur Neige.

Zur Zeit fließt die Spree extrem langsam, erläuterte Ehlert. Normal sind neun Kubikmeter pro Sekunde, momentan sind es zweieinhalb. Durch Wasserentnahmen und -eingaben an verschiedenen Stellen kommt es zu dem Phänomen, dass die Spree streckenweise rückwärts fließt. "Das ist jetzt noch nicht gefährdend, fällt aber zumindest auf." Die Konzentration der Schwebstoffe im Wasser erhöhe sich natürlich mit der Verringerung der Fließgeschwindigkeit - ökologisch gesehen sei das aber noch kein Problem. Ohnehin sei die Spree ein dümpelndes, langsam fließendes Gewässer, so Ehlert.

"Ende Oktober ist der Punkt, wo wir sagen, wir haben kein weiteres Stauwasser mehr", sagte Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung am Freitag im Gespräch mit rbb|24. "Und dann wird's eng." Die Entscheidung, die Schiffe nicht mehr fahren zu lassen, könne das Land Berlin jedoch nicht fällen, da es sich um ein Bundesgewässer handele. Damit wäre das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes am Zug.

Der Wasserstand der Spree sei niedrig, aber nicht Besorgnis erregend, meint Ehlert. Dass die Spree gar trockenfallen könnte, sieht er nicht: "Wenn es weiterhin so trocken ist und wenn die Durchflussmenge für die Spree so gering ist, dass die Schleusen nicht mehr arbeiten können, sehen wir zu, dass wir das Wasser - soweit es möglich ist - halten." Heißt: Die Schiffahrt wird eingestellt und Wasserentnahmen - beispielsweise durch Berliner Unternehmen - werden reduziert oder untersagt. Brandenburg habe bereits eine Reduzierung der Wasserentnahme an die Bauern ausgesprochen, in Sachsen wird weniger Wasser für den Braunkohletagebau abgepumpt.

Und was ist mit dem Trinkwasser? "Die Trinkwasserversorgung ist nicht gefährdet, das ist ganz wichtig", betonte Ehlert. Trinkwasser werde fast ausschließlich aus den Flächen des Landes Berlin bezogen. Die Stadt profitiere dabei von ihrer topografischen Lage und der damit verbundenen günstigen Grundwassersituation. Zudem werde auch viel über die Klärwerke zurückgeleitet.

Der Senatsexperte gibt also erst einmal Entwarnung, gleichzeitig bereitet ihm das globale Klima Kopfzerbrechen: "Das Szenario mit dem Trockenfallen der Spree ist sicherlich weit hergeholt. Aber wir müssen uns alle klarmachen: Die Spree ist nicht selbstverständlich, wir müssen uns zwar keine Sorgen um das Trinkwasser machen, aber der Klimawandel ist tatsächlich bei uns angekommen."