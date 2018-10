Sprengsatz in Kreuzberger Bar: Zwei Verdächtige gefasst

Polizei durchsucht Wohnungen in Berlin-Neukölln

Die Berliner Polizei hat zwei junge Männer gefasst, die vor wenigen Tagen eine Explosion in einer Kreuzberger Bar verursacht haben sollen. Gegen die 19 und 20 Jahre alten Männer hätten bereits Haftbefehle vorgelegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Vorangegangen seien Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität, hieß es.

Zu den Festnahmen am Samstag kam es im Zuge von vier Wohnungsdurchsuchungen im Bezirk Neukölln. Daran waren 70 Beamte beteiligt, darunter Spezialeinsatzkräfte. Sie stellten mutmaßliche Beweismittel und Handys sicher. Die Gegenstände sollen nun kriminaltechnisch untersucht werden.

In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte ein Loch in die Scheibe des geschlossenen Lokals in der Oranienstraße geschlagen und einen Sprengsatz hindurchgeworfen. Der Sprengsatz detonierte laut Polizei unmittelbar und beschädigte das Inventar. Verletzt wurde niemand.