Die Toilette verstopft, das Urinal überlaufen, die Wände beschmiert, die Seifenspender und Klorollenhalter leer: Der Verein "German Toilet Organization" (GTO) will mit dem Wettbewerb "Toiletten machen Schule" den Gang zum Schulklo in Berlin und Brandenburg angenehmer machen. Bei dem am Montag gestarteten deutschlandweiten Wettbewerb sollen Schüler gemeinsam mit Eltern und Hausmeistern Ideen entwickeln, wie ihre Schultoiletten langfristig sauber bleiben. Den drei Preisträgern winken jeweils 10.000 Euro für die Umsetzung ihrer Idee. Außerdem gibt es Sachleistungen im Wert von insgesamt 20.000 Euro.

Auch Schülervetrerter unterstützen die Aktion. "Natürlich gehen viele Sachen einfach durch die Zeit kaputt", sagt Willi Hanewald vom Landesschülerausschuss Berlin. "Aber wenn die Schüler denken: 'Das ist meine Toilette, das ist mein Waschbecken', dann werden sie sich darum kümmern, dass sie in einem benutzbaren Zustand bleiben", so Hanewald.

Allein in Berlin meiden laut GTO zwei Drittel der Schüler die Toiletten. Dabei hat der Verein eigenen Angaben zufolge 800 Schüler befragt. "Es gibt in Berlin schon Eltern, die die Schultoiletten putzen", sagt Landeselternsprecher Norman Heise.

Laut GTO gibt es bereits viele gut Beispiele für saubere Schulklos. "Einige Schulen haben es geschafft, die Toiletten in einen Wohlfühlort zu verwandeln", so Ksoll. So gebe es Schulen, an denen die Schüler selbst die Wände ihrer Toilettenräume gestalten dürfen. In Potsdam etwa putzen und pflegen Schüler der 10. bis 13. Klasse das Gebäude ihrer Waldorfschule mit Hilfe der Schülerfirma "Putzdamer" [waldorfschule-potsdam.de]: Schüler erhalten Geld für geleistete Arbeit – für Einsätze in den Sanitäranlagen gibt es etwas mehr Geld.

An anderen Schulen finanzieren Eltern laut Ksoll Minijobber, die für saubere Toiletten sorgen. Und auch Toilettenfrauen wurden schon eingeführt, bei denen Schüler beispielsweise für saubere Klos Geld zahlten. Auch die GTO hält Bezahltoiletten nicht für abwegig. Sie dürfen laut GTO-Chef Thilo Panzerbieter aber nicht diskriminierend sein und dazu führen, dass sich nur Schüler mit Geld saubere Toiletten leisten können.