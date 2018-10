Rund fünfeinhalb Jahre nach dem spektakulären Einbruch in eine Bankfiliale in Berlin-Steglitz hatte die Polizei am Montag die Zeichung eines Mannes veröffentlicht - und damit ein zweites Phantombild. Der dargestellte Mann habe den Namen oder Spitznamen "Willi" und sei ein möglicher Tunnelbauer, teilte die Polizei unter Berufung auf einen Zeugen mit. Die Suche nach einem weiteren Unbekannten, von dem bereits ein Phantombild veröffentlich wurde, dauere ebenfalls an.