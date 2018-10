imago Audio: radioBerlin 88,8 | 08.10.2018 | Ricardo Westphal | Bild: imago

Im Schnitt 390 Euro pro Wohnung - Berliner Studenten leiden unter steigenden Mieten

08.10.18 | 11:53 Uhr

Für Studenten wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnungen zu finden. Das geht aus einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Zu den besonders problematischen Städten zählt auch Berlin.

Der Wohnungsmangel für Studierende wird immer gravierender. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln veröffentlichte am Montag Studienergebnisse, wonach die Zahl der Studenten seit 2010 um rund 28 Prozent stieg, in einigen Städten sogar um 40 Prozent. Gleichzeitig hinke der Wohnungsbau hinterher, um den Markt zu entspannen. In Berlin zeigt sich diese Entwicklung mit am deutlichsten: Hier stiegen die Mieten für Studentenwohnungen innerhalb eines Jahres um 10 Prozent, heißt es in der Studie. Im Vergleich zum Jahr 2010 müssen Studierende in der Hauptstadt sogar über 67 Prozent mehr Miete zahlen.

390 Euro Miete im Schnitt in Berlin

Die Forscher betrachteten eine Musterwohnung von 30 Quadratmetern mit durchschnittlicher Ausstattung und guter Anbindung zur Uni. Mit 630 Euro im Schnitt bezahlen Studierende in München deutschlandweit am meisten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 488 Euro monatlich. In Berlin werden durchschnittlich 390 Euro Miete bezahlt. Am günstigsten lässt es sich derzeit in Magdeburg wohnen. Dort verlangen Vermieter durchschnittlich 200 Euro.

Engpässe seit Jahren - auch in Brandenburg

Zu wenig Wohnraum für Studenten gibt es in Berlin seit Jahren. Bereits 2013 hatte der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) versprochen, dass das Studentenwerk neue Plätze errichten soll. Ein Plan von 2015 sieht die Errichtung von Wohnungen für 5.000 Studenten bis 2020 durch die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen vor. Wie der aktuelle Stand unter dem Strich aussieht, war zunächst nicht zu erfahren. Mehrere Projekte sind aber erst in der Vorbereitungsphase. Das Studierendenwerk selbst baut gerade an zwei neuen Wohnheimen mit insgesamt mehr als 130 Plätzen: eines nahe dem Teufelsberg am Stadtrand und eines in der Nähe von Schloss Charlottenburg. Bezogen werden können die Heime voraussichtlich im Sommer 2019. Auch in Potsdam ist es für Studenten in Potsdam schwierig, eine Wohnung zu finden. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse Agentur gab es für die 2.860 eigenen Wohn- und Bettplätze in Potsdam, Brandenburg an der Havel und Wildau (Dahme-Spreewald) gut 3.000 Bewerber. Vor fünf Jahren waren es nur halb so viele.