Geflüchtete kochen von Montag an in Berlin-Zehlendorf für Bedürftige. Die Suppenküche in der Pauluskirche bietet von Anfang Oktober bis Ende März drei Mal die Woche warme Mahlzeiten an. Zum ersten Mal kochen dabei Geflüchtete für Obdachlose und Menschen mit geringem Einkommen. Die Aktion startet um 12 Uhr mit einem Gottesdienst.