Touristen am Ku'damm von Auto angefahren

Zwei Fußgänger sind in Charlottenburg-Wilmersdorf von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 31 Jahre alter Autofahrer die beiden Touristen am Sonntagabend beim Linksabbiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte.