Steffen Berlin Mittwoch, 10.10.2018 | 15:01 Uhr

Die Erklärungen klingen für mich erst mal plausibel, es wird ja wohl nachprüfbar sein. Sollten tatsächlich Schadstoffe aus dem Gewässer entfernt worden sein, so wie hier dargelegt, dann sollten sich doch alle drüber freuen.

Was mich ein wenig erschreckt, ist die Tatsache, wie schnell bei so einem Thema selbst sinnfreieste Gerüchte verbreitet und massenhaft übernommen werden. Der Investor hat vollkommen Recht, dass Enten, wenn sie die Wahl haben, immer auf dem Wasser landen werden. Auch für einen Biber wäre eine solche Insel ein völlig unattraktives Habitat, diese Tiere suchen Möglichkeiten, wo sie durch Dammbau ihren Lebensraum gestalten können. Eine Biberburg an dieser Stelle erfüllt nicht die Bedürfnisse dieser Tiere. Wahrscheinlicher war es eine Bisamratte, falls da jemand was gesehen hat. Auch der Vorwurf der Bestechung scheint eher absurd! Dann hätte er sich doch die Genehmigung "besorgt".

@Lieber RBB: Bitte am Ball bleiben! Danke!