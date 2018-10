Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Das Geoforschungszentrum Potsdam hat Vermutungen zurückgewiesen, das Tsunami-Frühwarnsystem in Indonesien habe nicht richtig funktioniert. Eine Warnung sei an die Behörden geschickt worden. Doch bei der Information der Bevölkerung sei etwas "schiefgelaufen".

Auf der indonesischen Insel Sulawesi werden nach der Tsunami-Katastrophe immer mehr Tote geborgen. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens 844 Menschen ums Leben. Örtliche Medien berichten von mehr als 1.200 Todesopfern allein in der Küstenstadt Palu. Die Flutwelle am Freitag war von zwei Erdbeben ausgelöst worden. Obwohl es ein Frühwarnsystem gibt, wurden viele Menschen von dem Tsunami überrascht.

"Wir messen diese Erdbeben innerhalb von zweieinhalb bis drei Minuten, die Auswertung dauert dann ein paar Sekunden, sodass wir dann nach spätestens fünf Minuten eine Warnmeldung generieren und an die betroffenen Regionen verteilen können", sagt Dr. Jörn Lauterjung, Koordinator für den Aufbau des deutsch-indonesischen Frühwarnsystems im Indischen Ozean. Das Geoforschungszentrum Potsdam hatte das Frühwarnsystem in Indonesien nach der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004 installiert.

Die Warnung, dass im indonesischen Palu mit einer Welle zwischen 0,5 und 3 Metern zu rechnen ist, sei sofort nach dem Erdbeben an die Behörden weitergegeben worden. Über verschiedene Kanäle, wie nationale Krisenbehörde, lokale Behörden, TV, Radio, SMS, Sirenen sowie Lautsprecher auf Moscheen sollen die Informationen dann an die betroffene Bevölkerung weitergeleitet werden. Genau an dieser Stelle sei dann etwas schiefgelaufen.